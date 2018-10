Löffingen Rotes Kreuz hofft auf Blutspender

"Schenke Leben, spende Blut" lautet der Appell der Blutspendezentrale. Jeden Tag werden in Deutschland 15 000 Blutspenden zur Behandlung in deutschen Kliniken benötigt. Mit jeder Spende können drei Leben gerettet werden, Blutspender sind also Lebensretter. Gerade nach der Sommerzeit sind die Vorräte geschmolzen, zum einen da viele Blutspender im Urlaub nicht Blutspenden, zum anderen passieren in der Sommerzeit zahlreiche schwere Motorrad-Unfalle. Medizinische Eingriffe und Therapien sind ohne ausreichende Blutkonserven unmöglich. Gesucht werden vor allem auch Erstspender. Im Jahr, so die Blutspendezentrale Baden-Württemberg, spenden nur drei Prozent der Bevölkerung Blut. Jedes Jahr verliert das DRK rund 100 000 Blutspender aufgrund des Alters. In diesem Jahr hatte man das große Ziel, 61 000 Erstspender zu gewinnen. Derzeit ist das Erstspender-Barometer bei 52 915. Dies könnte sich am Montag in der Festhalle ändern.

Die Erfolgsstory des Löffinger Blutspendens ruht auf vielen Säulen und wird auch stets verbessert und dem Zeitgeist angepasst. So wurde im Jahr 2016 erstmals eine Gruppenspende mit Preisen angeboten. In Löffingen gibt es seit Jahren auch eine Kinderbetreuung durch das Jugendrotkreuz. Ohne die Helfer des DRK Unadingen könnten solche Großveranstaltungen nicht organisiert werden. Seit Anfang der 1990-er Jahren gehören sie dazu.

Wer Blut spendet, bekommt eine kostenlose Untersuchung und die Erstspender ihre Blutgruppe. Nach der Abnahme von 500 Milliliter Blut werden die Spender in Löffingen mit einem Büfett verwöhnt. Gesucht werden auch Personen mit nicht geläufigen Blutgruppen wie Rhesus-negativ. Gefragt ist also jeder Blutspender, denn es warten viele Kranke auf ein lebensrettendes Blutpräparat. Dabei stehen nicht die Unfälle an erster Stelle, sondern die Krebserkrankungen. Dazwischen liegen Magen- Darm- und Herzerkrankungen. Am häufigsten wird Vollblut benötigt, wie bei der Blutspende abgenommen. Die Blutspende dauert nur fünf Minuten.