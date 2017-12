Löffingen Reiselfinger Harmonie beeindruckt Publikum

In einem relativ jungen Blasorchester, das mit Erfahrung, ambitioniertem Auftreten und Engagement seinem Publikum die Freude an der Musik überbringt, bestehen für Solisten ausreichend Chancen, ihre Talente zu präsentieren. Zu ihnen zählte auch Fabienne Riedlinger, die auf ihrer Querflöte in den "Sketches for Flute" mit ihrem Können brillierte.