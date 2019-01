Löffingen Rat befürwortet ein neues Gerätehaus

Aktuell 45 Aktive

Die Abteilung Unadingen der Freiwilligen Feuerwehr Löffingen verfügt aktuell über 45 aktive Wehrleute. Formell anrechenbare Eigenleistungen werde die Feuerwehr zwar nicht erbringen können, es werde aber sicherlich – wo sinnvoll und möglich – Arbeitseinsätze geben, mit denen die Feuerwehrleute ihren Teil zum Bau des neuen Gerätehauses beitragen werden, erklärte Feuerwehr-Gesamtkommandant Bernd Schwörer auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Manfred Furtwängler.

Als künftiger Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus Unadingen war bereits im Vorfeld eine voraussichtlich rund 1300 Quadratmeter große Fläche im Gewerbegebiet "Im Schachen" festgelegt worden. Das Areal wird, was Zu- und Abfahrt anbelangt, vom Schachenweg her erschlossen. Auch das für die Erweiterung des Gewerbegebiets "Im Schachen" erforderliche Bebauungsplanverfahren ist bereits in Arbeit.

Bürgermeister Tobias Link stellte es dem Gemeinderat frei, sich vor einer Entscheidung über den Bau des Feuerwehrgerätehauses Unadingen zunächst noch in den Fraktionen zu beraten. Dazu sah das Stadtparlament, allen voran die Fraktionssprecher Manfred Furtwängler (CDU), Werner Adrion (FDP/FW) und Georg Mayer, (SPD) aber keinen Anlass. Die drei Fraktionssprecher hoben die Bedeutung der Feuerwehr, ihr Leistungsspektrum und ihr Einsatzvolumen hervor. Der Gemeinderat votierte schließlich einstimmig für den Feuerwehr-Neubau.

Investitionen von Kommunen für Zwecke des Feuerwehrwesens, beispielsweise Löschfahrzeuge oder Gerätehäuser, werden über Landesmittel bezuschusst. Geregelt werden die Vorgaben für das Zuschusswesen in der Verwaltungsvorschrift über Zuwendungen für das Feuerwehrwesen, deren jüngste Fassung auf den 11. Dezember 2017 datiert. Den geltenden Regelungen zufolge richtet sich die Zuwendung für den Bau von Feuerwehrgerätehäusern nach der Zahl der geschaffenen Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge. Für die ersten beiden Stellplätze wird eine Zuwendung von je 60 000 Euro gewährt. Sind zwei Stellplätze vorgesehen, was beim neuen Feuerwehrgerätehaus Unadingen der Fall ist, liegt der mögliche Zuschuss demnach bei 120 000 Euro. Zuwendungsanträge müssen dem Landratsamt als Bewilligungsstelle bis zum 15. Februar vorliegen.