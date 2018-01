Löffingen Räuber stiehlt Tageseinnahmen aus Bäcker-Auto

Löffingen. Während der Fahrer einer Bäckerei sein Fahrzeug am Montag, 8. Januar, um 19.35 Uhr vor einer Bäckerei an der Unteren Hauptstraße abstellte, um leere Brotkörbe auszuladen, raubte ein Unbekannter die auf dem Beifahrersitz liegenden Tageseinnahmen aus mehreren Filialen. Der Schaden bewegt sich laut Polizei in einem vierstelligen Euro-Bereich. Als der Fahrer zurückkehrte, sah er einen Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Richtung Eggertenstraße davon rennen. Später bemerkte ein Zeuge den Mann auf dem Fußweg in Richtung Bahnhof. Dort stieg der Täter in einen grauen, Renault Kombi, älteres Baujahr, ähnlich Megane/Clio, mit Freiburger Kennzeichen. Das Fahrzeug fuhr ohne Licht in Richtung Weberweg davon. Er wird als jung, maximal 25 Jahre alt, schlank, sportlich, etwa 180 bis 188 Zentimeter groß, mit Mütze, beschrieben. Aus ermittlungstaktischen Gründen geht die Polizei erst jetzt an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise an den Posten Löffingen, Telefon 07654/80 60 60.