Löffingen Radlader verunglückt

Der tragische Unfall ereignete sich am Montagabend im Lenzkircher Ortsteil Kappel auf der engen, steilen Straße "An der Rood", die in den Talweg einmündet. Der Fahrer war auf der steilen Straße unterwegs, als der Radlader auf der glatten Fahrbahn – kurz vorher hatte es noch geregnet – ins Rutschen geriet und die Böschung hinab auf die tiefer liegend Wiese stürzte. Der Radlader überschlug sich dabei wohl mehrfach, wie die Spuren am Unfallort im Schnee und das aufgewühlte Erdreich bezeugten. Am Ende stand der Radlager wieder auf seinen Rädern.

Bei einem der Überschläge muss der Fahrer aus seinem Radlager geschleudert worden sein. Er erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Zum Unfallort rückten Notarzt und DRK-Rettungssanitäter aus und nahmen die Erstversorgung des Verletzten vor, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehren Lenzkirch und Kappel leisteten wichtige Dienste bei der Rettung des Verletzten, leuchteten die Unfallstelle aus und stellten den Brandschutz sicher.