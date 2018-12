Löffingen-Unadingen (os). Der Projektchor des Kirchenchores singt zur Umrahmung der Familienkrippenfeier in Unadingen an Heiligabend, 16 Uhr, unter Leitung von Manuel Draxler. Wer Lust hat, mitzusingen, ob jugendlich oder erwachsen, ist dazu herzlich eingeladen. Eine letzte Probe findet im Pfarrhaus Unadingen am Samstag, 22. Dezember, 17 Uhr, statt. Am Sonntag, 16. Dezember, 10.30 Uhr, findet in der Pfarrkirche St. Georg der Familiengottesdienst "Adventsweg – Ich bin Leben" statt, umrahmt von der Band Message. Nähere Informationen gibt es bei Claudia Ketterer unter der Telefonnummer 07707/989 535.