Löffingen Projekt Dorfladen ist gescheitert

"Die Chance ist vertan – das Projekt gescheitert", so das Fazit der Initiativgruppe nach der Auswertung der Fragebögen. 1000 Fragebögen waren an alle Haushalte in Dittishausen, Unterbränd und Waldhausen verteilt worden, sie wurden zudem im Stadtblättle veröffentlicht und in 400 E-Mails an die Löffinger Vereine und Gewerbe gesandt.

Ernüchterung für die engagierten Planer