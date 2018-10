Löffingen Pfarrer Krieg bereichert Erntedank als Bäcker

Nach dem Gottesdienst gegen 11 Uhr wird man Pfarrer Arno Krieg am Brot- und Pizzaofen sehen. Neben dem leidenschaftlichen Bäcker wird Zeljko Curcic, seit vielen Jahren Küster/Kirchendiener, Cevapcici grillen, unterstützt von Mirjana Curcic, seit 2009 Pfarrsekretärin. Dazu gibt es Pizza, Salate und Grillspezialitäten. Die evangelische Kirchengemeinde hofft auf eine rege Beteiligung der gesamten Bevölkerung, zumal in Löffingen die Ökumene vorbildlich gelebt wird. So singt der evangelische Pfarrer Arno Krieg im katholischen Kirchenchor, ökumenische Taizé-Gebete wird es am 14. Oktober in Reiselfingen und am 18. November in Bachheim jeweils um 19 Uhr geben. Auch der Volkstrauertag am 18. November wird gemeinsam gefeiert, um 10.30 Uhr in der katholischen Stadtkirche.

Bestes Beispiel gelungener Ökumene ist das Ehepaar Curcic, wie im jüngsten Pfarrbrief zu lesen war: Mirjana ist orthodoxe Christin und arbeitet als Pfarrsekretärin in der evangelischen Johanniskirche, der katholische Ehemann Zeljko arbeitet als Kirchendiener. Die Kinder sind katholisch getauft. "Wir sind doch alle Christen", so Mirjana Curcic.

Die katholische Gemeinde Löffingen feierte den Kindergottesdienst mit Erntedankfest am Sonntag, genau wie Göschweiler, Dittishausen, Reiselfingen und Bachheim.