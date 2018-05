Löffingen Personeller Wechsel an CDU-Spitze

Löffingen. Bei den Neuwahlen gab es zahlreiche Veränderungen. So übernahm die 57-jährige Kathrin Reppel-Knöpfle den Vorsitz des Stadtverbands in der Mitgliederversammlung. Die Bauzeichnerin war zuvor vier Jahre Kreisgeschäftsführerin der CDU und ist ehrenamtlich Vorsitzende des Weltladens und Mitglied des evangelischen Kirchengemeinderats. Ihr zur Seite stehen die beiden Stellvertreter Bruno Kramer und Wolfram Wiggert. Neu im Gremium ist auch Kassiererin Elke Moser, den Posten des Schriftführers übernimmt in Personalunion Bruno Kramer. Ergänzt wird der Vorstand durch die Beisitzer Willy Frei, Rudolf Heiler, Matthias Ketterer, Achim Knöpfle, Martin Lauble und Martin Netz. Zehnjahresbilanz: Micha Bächle, der mit gerade einmal 22 Jahren die Führung des Stadtverbands übernommen hatte, hat in diesen zehn Jahren zahlreiche Akzente gesetzt. Zwei Kommunalwahlen, drei Bundestagswahlen und zwei Landtagswahlen wurden bestritten. 16 Neumitglieder wurden geworben, aktuell hat der Verband 74 Mitglieder. Zahlreiche Ministerbesuche wie des damaligen Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble, die gesamte CDU-Landtagsfraktion, die CDU-Regionalkonferenz, Dialoge mit Unternehmen und Abgeordneten, Wanderungen mit Politikern aus Bundestag und Landtag, die Basiskonferenz der CDU Südbaden oder die Bezirksvertreterversammlung zur Bundestagswahl waren Akzente in den vergangenen Jahren. Bewusst wurde die Politik auch mit dem sozialen Engagement in der Stadt verknüpft. So partizipierten die Kindergärten vom Erlös der CDU-Familienfeste mit Bundes- und Landtagsabgeordneten auf dem Haslachhof. "Der Stadtverband steht auf soliden Beinen", sagte Micha Bächle in seinem letzten Bericht. Der scheidende Kassierer Matthias Ketterer legte der Versammlung einen positiven Kassenbestand vor. "Viele wichtige Themen tagen die Handschrift von Stadtverband und Fraktion", so Bächle

Kommunalpolitik: Fraktionsvorsitzender Manfred Furtwängler informierte über die Kommunalpolitik. Ein wichtiges Thema sei der Ausbau des schnellen Internets. Die Basis hierfür sei gelegt und mit der Firma Stigeler hätte man einen kompetenten Partner gefunden. Das Ziel sei es möglichst schnell alle Haushalt in der Gesamtstadt anzuschließen.

Bundespolitik: Die ersten Ergebnisse – nach einer langen Hängepartie – brachte der neue Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner in die Versammlung mit. Thomas Dörflinger hatte nach 19 Jahren nicht mehr kandidiert, mit Felix Schreiner wurde ein neuer Vertreter für die Region gefunden. "Der Hochschwarzwald stand hinter mir", analysierte Felix Schreiner, der im September mit knapp 42 Prozent das Direktmandat im Wahlkreis errang.