Löffingen Personalprobleme trüben den Erfolg

Mit einem Platz besser verabschiedet sich die zweite Mannschaft in der Kreisklasse B und auch die neu gegründete dritte Mannschaft konnte sich am Ende nur auf den siebten Platz retten. "Allerdings kann diese Mannschaft aufgrund von Spielerabgängen in den beiden anderen Mannschaften nicht mehr am Rundenspiel teilnehmen", erklärte der Vorsitzende weiter.

Auch Jugendleiter Werner Beha hatte im vergangenen Vereinsjahr mit Personalproblemen zu kämpfen, zumal hoffnungsvolle Spieler wie Theo Föhrenbach sich zurückzogen. "Sowohl die erste Jugendmannschaft in der Landesliga als auch die zweite Mannschaft in der Bezirksliga beendeten die Saison jeweils auf dem letzten Platz", erklärte Beha. Erfreulich sei dagegen, dass Roman Hettich und Florian Wider als Neuzugänge den Jugendkader erweitern. Erfreulich bei der Jugend war die Tatsache, dass Lars Mantel in der U 14 sich bis in die Südbadische Endrangliste kämpfte und dort mit einem elften Platz abschloss. Knapp verfehlt hatte Roman Hettich die Qualifikation, mit einem vierten Platz bei den Bezirksmeisterschaften. Auf die Ränge fünf schafften es Niklas Kaltenbrunner (U 15) und Fabio Benz (U18). Bei den Neuwahlen wurde Dominik Urban als Vorsitzender und Jens Hauger als Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Schriftführer wurde Benedikt Zipfel, Kassier blieb Udo Mayer, Jugendleiter Werner Beha und Sportwart Holger Jäckle, neu wurde der 18-jährige Nico Wehrle zum Beisitzer gewählt.