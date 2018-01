Löffingen Ortsgeschehen aus Sicht der Narren

Löffingen. Im Januar 1977 hatte der Löffinger Öschabend Premiere – im Januar 2018 geizt er nicht mit Kreativität, fastnächtlichem Humor und dem geschärften Blick durchs Löffinger Ösch. Manches Geheimnis kam hier zu Tage, doch auch tänzerischen Showtalente begeisterten in der ausverkauften Löffinger Festhalle.

Die Öschlaternen: Eigentlich leuchten sie nur den Weg, stehen still und schweigen, die Öschlaternen. Nur der Rötenbacher Marius Braun (alias Thomas I) hatte die Gabe diese zum Sprechen zu bringen. Eins stellte sich schnell heraus, der Wahlspruch des Löffinger Öschs "Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Gwinner her" führte zu einem Hexen-Laternenbruder-Narrenvater. Da sind der touristische Aufschwung durch den neuen Schwarzwaldpark, der geplante Drogeriemarkt, die Rettung des Hallenbads oder das Demenzdorf für die "Wieslos-Laterne" einfach nur "Peanuts".

Des bassiert halt in Leffinge: Die Narren haben immer eine besondere Brille an, wie der Löffinger Narrenrat, der mit dieser durch das Löffinger Ösch streifte. Die Narrenräte wussten jedes Geheimnis und plauderten beziehungsweise sangen dies auch unverblümt aus. "Des bassiert halt" – die blühende Haschwiese in Göschweiler, das halbe Haus vom Wolber Paul in Seppenhofen, die künftige Verkehrs-Ortsvorsteherin Petra Kramer in Bachheim, der Bierappell für das Dittishauser Hallenbad oder die neuen Löffinger Stele für das Reiselfinger Dorfjubiläum. Und was passiert in Rötenbach? Da sitzen nun gleich zwei Teufel auf dem Dach, enthüllten die Narrenräte in ihrer launigen Art.