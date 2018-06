Löffingen Offene Bühne für alle Musiktalente

Die Landjugend schickte auch die vier Vorstandsmitglieder auf die Bühne. Lea Bölle, Patrick Ketterer, Antonia Winterhalder und Heiko Albert begeisterten als Gruppe "Lepatohe" das Publikum. Musik für alle Generation und für jede Musikrichtung möchte die offene Bühne sein. So waren die Verantwortlichen des Dorfhocks sehr erfreut, als Marianne Weißer mit zehn Göschweiler Damen des Liturgiekreises auf die Bühne kam um mit modernem zweitstimmigen Liedgut die Veranstaltung zu bereichern.

Auch die Herbstfestmusikanten unter der Regie Ewald Mayer durften nicht fehlen. Die Musiker aus den Reihen der Trachtenkapelle widmen sich dem böhmisch-mährischen Musikstil und gehören seit Jahren zur offenen Bühne.

Programm für alle Generationen: "Für Alle von der Göschweiler Jugend" – so hieß das Motto des Dorfhocks. Und wirklich: Die Initiatoren hatten an alles und an Alle gedacht. "Wir sind eine intakte Dorfgemeinschaft", freute sich Ortsvorsteher Manfred Furtwängler.

So sorgte die Jugend nicht nur für ein großes kulinarische Angebot, Silke Dunkels hatte einen Kinder-Schminkstand unter sich, Egon Albert lockte mit der Kutschfahrt und der musikalische Höhepunkt am Abend war der Auftritt der Kultband Casanovas. Große Unterstützung bekamen die Jugendlichen von den Vereinen.

Der Sportverein half mit Gerätschaft, die Landfrauen mit Kaffee und Kuchen im Landfrauenraum und auch der Musikverein unterstützte die Bläserjugend.

Die Göschweiler Bläserjugend und die Landjugend bereichern das kulturelle Leben im Ort. Im kommenden Jahr feiert die Landjugend ihren 40. Geburtstag, ihn diesem Jahr blickt die Bläserjugend auf zehn Jahre Bestehen. Beide Geburtstage werden gefeiert. Zunächst stehen im Oktober eine Rocknacht mit "Flatspin" aus Rötenbach und "Locos-Estupidos" aus Holzschlag und die bekannte "Hawaii-Party" auf dem Programm.