Löffingen Nudelfest lockt einheimische und auch auswärtige Gäste

Das örtliche Fest hat zwei Seiten, das Patrozinium, welches mit dem Festgottesdienst und der Sakramentsprozes­sion am Vormittag stattfindet und dem Dorffest am Petrusbrunnen am Nachmittag. Verbunden werden die beiden Teile mit dem Nudelsuppenessen in der Drei-Schluchten-Halle.

Bereits morgens um 5 Uhr ist der Musikverein unterwegs, um musikalisch die Bevölkerung zu wecken, nach dem die Böllerschüsse abgegeben wurden. Gleichzeitig sind die Anwohner dabei, den Blumenteppich zu legen und die Häuser am Prozessionsweg zu schmücken. Um 9.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst im Freien unter Mitwirkung von Musikverein und Kirchenchor, anschließend findet die Sakramentsprozession statt, bei der auch die Kindergartenkinder und die Grundschüler teilnehmen. Ab 11.30 Uhr warten Ortschaftsrat und Kirchenchor mit der Bachheimer Nudelsuppe mit Fleisch oder vegetarisch. Um 16 Uhr wird Ortsvorsteherin Petra Kramer mit dem Fassanstich am Petrusbrunnen das Dorffest eröffnen. Der Musikverein wird zunächst zur Unterhaltung aufspielen, um 18 Uhr ist das "Wutachtiro" an der Reihe. Die Nudelsuppe gibt es auch noch bei den Landfrauen am Dorffest. Auch die anderen Bachheimer Vereine sorgen für das Wohl der Gäste.

Weit über die Grenzen hinaus bekannt ist das Bachheimer Nudelfest, ein Kirchen- und Dorffest mit langer Tradition. Während der Gedenktag des Kirchenpatrons Peter und Paul schon seit 1864 gefeiert wird, hat die Nudelsuppe erst seit dem 19. Jahrhundert Bestand im Festkalender. Es war wohl das Ungeschick einer Bachheimer Bürgersfrau, die vergessen hatte, den Nudelteil, der zum Trocken über dem Fenster hing, vor der Prozession in die Stube zu holen. Heute ist die Nudelsuppe dem Geschmack der Ur-Ur-Enkel angepasst, mit Biofleisch oder vegetarisch.