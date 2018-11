Löffingen Nina Pittschi jetzt Ansprechpartnerin für Integration

Das Reizvolle der Stelle mit dieser Kombinationen sei der Umgang mit vielen unterschiedlichen Menschen, sowie mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Schicksalen. Dabei denkt sie nicht nur an die Geflüchteten, sondern auch an die Menschen, die schon lange oder immer in Löffingen leben. "Die Arbeit ist abwechslungsreich, unvorhersehbar und sehr nah an den Menschen", so freut sich die neue Integrationsmanagerin/Flüchtlings-beauftragte. Nina Pittschi sieht sich als Verbindungsglied zwischen den Menschen und den Institutionen mit Überblick über die vorhandenen Strukturen und der Möglichkeit, mögliche Integrationsangebote zu initieren.

Derzeit lernt sie alle Akteure der sozialen Infrastruktur in Löffingen und der Region kennen, sowie die Menschen, die Berührungspunkte mit den Themen Integration und Migration haben. Deshalb hofft sie auf eine große Resonanz bei der Zukunftswerkstatt, zu der die Stadt am kommenden Freitag, 23. November, um 18 Uhr in die Festhalle Löffingen einlädt.

Die Sprechstunden von Nina Pittschi sind Montag von 14 Uhr bis 16 Uhr sowie Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung.