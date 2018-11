Löffingen Nikolausmarkt lockt mit 26 Anbietern

Löffingen. Der Schienenersatzverkehr lässt eine Innenstadtsperrung nicht zu, weshalb der Marktstandort vor dem Mailänder Tor in diesem Jahr nicht möglich ist. Deshalb verlagert die Tourist-Information den Nikolausmarkt an den Ursprungsort von 2004 in der Kirchstraße und rund um den Hexenbrunnen.

Heimatforscher Rudolf Gwinner kann sich noch gut an diese Zeit erinnern, als der Nikolausmarkt in den Anfängen dort sogar zwei Tage abgehalten wurden. Schon damals gab es zahlreiche Attraktionen, so wurde beispielsweise eine Linzertortenkönigin gewählt. 2008 wurde der Standort an das historische Mailänder Tor verlegt, um dem Markt seinen unverkennbaren Charakter zu geben.

Der Umzug war auch der Beginn der lebendigen Krippe, die bis heute die Besucher fasziniert. In diesem Jahr werden die Schäfchen von Rudi Willmann und der Esel Joshua von Alexandra Zepf vom Stettholz vor dem Gasthaus Sonne Einzug halten. Die mannshohen Krippenfiguren wurden 2008 im Werkunterricht der Realschule vom damaligen Werklehrer Klaus Bohnert und den Schülern gefertigt.