Löffingen Neue Zeitrechnung für die Stadt

Erste Kunden: Die ersten 20 Kunden sind bereits an das Glasfaser angeschlossen, rund 120 haben mit Stiegeler einen Vertrag abgeschlossen. Neben Unadingen, Reiselfingen, Dittishausen und Seppenhofen werden auch Teile des Stadtgebiets ausgebaut. Hier sei flächendeckend die Versorgung über VDSL möglich, informierte Felix Stiegeler. Das Signal werde über bis zum Straßenverteiler verlegte Glasfaserkabel übertragen und danach weitergeführt über die bestehenden Kupferleitungen (FTTC-Netz). Diese können bis zu einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s übertragen. In den optimalen Genuss des schnellen Internets komme man nur über die direkte Anbindung ans Glasfasernetz, den so genannten FTTH-Anschluss. Diese Anschlüsse wurden im Stadtgebiet und den Ortsteilen überall dort realisiert, wo die Hauptleitung des Glasfasernetzes verläuft. Hierüber sind Geschwindigkeiten von bis zu 200 MBit/s möglich. Gewerbetreibende könnten bis zu 1 GBit/s beziehen, so Stiegeler.

Investitionen: 2,6 Millionen Euro hat Löffingen ins schnelle Internet investiert. Davon kann die Gemeinde auf Zuschüsse in Höhe von 1,3 Millionen Euro bauen.

DSLAM-Datenrate: Hinter dem Begriff DSLAM-Datenrate verbirgt sich ein Knotenpunkt für das Zusammenlaufen der Anschlüsse (Vermittlungsstelle). Dieser wurde in einem separaten Raum des Bauhofgeländes installiert.

Noch kann jeder in den Genuss des vergünstigten Tarifs kommen. Stiegeler kümmert sich auch um die Kündigung des Telefonvertrags und stellt sicher, dass die Rufnummer übernommen werden kann. Garantiert sei eine nahtlose Weiterversorgung. Die speziellen notwendigen internen Hausverkabelungen können ortsansässige Elektriker um setzten. Informationen gibt es im Internet unter www.stiegeler.com.