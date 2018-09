Löffingen Neue Pädagogen ergänzen das Kollegium

Löffingen (gb). 260 Schüler werden derzeit in der Grundschule Löffingen mit Außenstelle Göschweiler betreut. Die Lehrerversorgung sei gut, freut sich Rektorin Saskia Bea. Neu ins Lehrerkollegium gekommen sind die Klassenlehrerinnen Janina Buss und Erika Schanz, die an der Außenstelle in Göschweiler unterrichten. Erika Schanz war bereits vor sechs Jahren in Göschweiler tätig, nun hat sie auch den Wohnort nach dorthin verlegt. In Löffingen ergänzen das Lehrerkollegium die Klassenlehrerinnen Elena Schwörer und Silke Harmsen sowie die Fachlehrer Till Kuder und Elena Corcodel, die Referendare Alina Grießenauer und Andreas Ruder sowie Jasmin Franki, die ein freiwilliges soziales Jahr an der Grundschule Löffingen leistet.