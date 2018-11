Löffingen Neue Fensterfront

Türen und Duschen der Dietfurthalle sollen für 10 000 Euro erneuert werden

Keine Diskussionen gab es bei den 10 000 Euro für die sieben Türen der Umkleidekabinen und die Erneuerung der Duschen in der Dietfurthalle. Hausmeister Rainer Messerschmid hatte zudem für die Fensterfront der Dietfurthalle eine Beschattung und Belüftung, sowie für den Austausch der defekten Motoren für die Oberlichteröffnung angeregt.

Allerdings zeigte sich in der Diskussion, dass zuerst die Fensterfront selbst erneuert werden sollte. Die Fensterfront ist schon längst überfällig, so die allgemeine Meinung. Letztlich entschied sich der Rat, eine neue Fensterfront mit aufzunehmen, deren Kosten vom Stadtbauamt kalkulierte werden müssten.

Für das Jahr 2020 sollte man schon Straßensanierungen aufnehmen, regte Willi Fey an: "In den Straßen, in denen die Glasfaser schon liegt", sagte er.