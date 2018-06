Löffingen Neue Band bereichert den Dorfhock

Löffingen. Diesmal wird es eine Premiere geben.

Neue Band: Noch taufrisch ist die Göschweiler Band "Tonspile", die beim Dorfhock in Göschweiler am kommenden Samstag, 23. Juni, erstmals auftritt. Es sind keine Unbekannten, sondern in der Musikszene bereits etablierte Akteure. So sind Lea Bölle und Antonia Winterhalder in der Trachtengruppe Göschweiler zu finden, und zusammen mit Georg Spindler sind sie regelmäßig beim Kinder- und Jugendtheater anzutreffen. Die 19-jährige Antonia Winterhalder und die 20-jährige Lea Bölle sowie der Liedermacher Georg Spindler bilden ein imposantes und starkes Musik- und Gesangstrio. Der Göschweiler Käser Georg Spindler von der ehemaligen Band Viadukt bleibt seinem Musikstil treu. Seine komponierten Stücke zeigen den Charakter eines typischen Liedermachers, wobei Georg Spindler Wert auf seine eigene Interpretation mit musikalischer Begleitung legt. Spindler mit der Gitarre und die beiden jungen Frauen an der Klarinette, haben Musik im Blut. So spielen sie ihr derzeitiges Repertoire von 15 Stücken auswendig. Dabei beeindruckt nicht nur die Musik, sondern auch die tiefgründigen zeitkritischen Texte. Wie "Earth Song" mit der Gesangszeile "Die Erde weint, die Politik verneint. Das Klima wandelt, weil der Mensch nicht handelt". Während Georg Spindler seinen bayerischen Akzent nicht verbergen kann, imponieren die Erzieherin Lea und die angehende Lehrerin Antonia mit ihrem Göschweiler Dialekt, wobei das Trio auch hochdeutsch singen kann. Interessanterweise habe die Musik, so das Trio übereinstimmend, schon eine Eingendynamik entwickelt, die es gelte, weiter auszubauen. "Wir wollen mit Musik auf gutem Niveau und zeitkritischen Texten die Menschen begeistern", sagen die Musiker von "Tonspile" (Toni, Spindler, Lea). Bereits jetzt steht im Herbst beim Klein-Kunst-Festival in Breitnau ein weiterer Auftritt im Kalender.

Offene Bühne: Die offene Bühne am Samstagnachmittag ist eine Plattform für junge Musiker und Künstler beim Dorfhock. Als Vorbild mit dabei ist das Quartett "Lepatohe", vier junge Musiker aus dem Vorstand der Landjugend, die einen modernen und rockigen Auftritt hinlegen. Dahinter stecken Lea Bölle, Patrick Ketterer, Antonia Winterhalder und Heiko Albert. Mit dabei sind auch die Herbstfestmusikanten, die unter Leitung von Ewald Mayer seit 2010 dem böhmisch-mährischen Blasmusikstil frönen. Ein echter Knaller ist der Auftritt der Kultband Casanovas, die ab 20.30 Uhr die Bühne rocken wird.