Löffingen Naturschutz im "Geist von Bachheim"

Bei 80 000 jährlichen Besuchern, neun angrenzenden Gemeinden in drei Landkreisen und unterschiedlichen Interessengruppen ist der Runde Tisch ein idealer Austausch. Moderator Dirk Kron holte den Schirmherrr für das Ehrenamt, Löffingens Altbürgermeister Norbert Brugger, Mirko Bastian (Geschäftsführer Schwarzwaldverein), Jutta Binner-Schwarz (Schwarzwaldverein Stühlingen), Volker Krems (Vorsitzender Bergwacht), Ulrich Spielberger (NABU Bonndorf) und Sabine Wagner an den Runden Tisch. Schnell wurde hier klar, dass die Ehrenamtsarbeit gestärkt werden muss. Oft fühlen sich die Ehrenamtlichen von der Politik im Stich gelassen. So bemängelte Volker Krems und sein Stellvertreter Lothar Schmidt, dass ihre Arbeit (jährlich 20 Einsätze in der Schlucht) nicht bezahlt werde.

Man sollte so wie die Feuerwehr behandelt werden, sagte Krems. Jutta Binner-Schwarz beanstandete die Vorschriftenflut und den Datenschutz, welche kaum bewältigt werden könnten. Die Nachwuchssorgen im Ehrenamt sprach Ulrich Spielberger an. Dies sieht auch Mirko Bastian vom Schwarzwaldverein so, der in 220 Ortsgruppen 24 000 Kilometer Wegenetz betreut.

Kreisrat Norbert Brugger möchte die Wutachschlucht für die Jugend erhalten. "Wir müssen es schaffen, auch Kinder und Jugendliche für die Natur und Ehrenamt zu sensibilisieren", sagte der Löffinger Politiker. Die Jugend müsse das Werk fortsetzen.

Ortsvorsteher Petra Kramer möchte auch Menschen mit Behinderung den Zugang zur Wutachschlucht ermöglichen. Bürgermeister Tobias Link bemängelte die fehlenden Funkverbindungen. "Im Notfall muss man 30 bis 40 Minuten laufen, um die Rettung alarmieren zu können", kritisierte er.

Eine Idee, das Ehrenamt zu stärken und Strukturen für Ehrenamtliche zu schaffen, hatte Staatsrätin Gisela Erler mitgebracht. Die Staatsrätin könnte sich vorstellen, ein Ehrenamtshaus zu schaffen, das mit einem internationalen Netzwerk ausgestattet wird. "Miteinander Reden und finanzielle Unterstützung" wünschte sich Klemens Ficht. Das Ehrenamt, so Erler, werde finanziell sehr wohl untestützt, wobei der Naturschutz etwas zu kurz gekommen sei.