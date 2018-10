Löffingen Nächste Generation steht in den Startlöchern

1994 wagte das Unternehmerpaar einen weiteren zukunftsweisenden Schritt mit dem Neubau, in dem auch eine 60 Quadratmeter große Ausstellungsfläche untergebracht wurde. Bereits ein Jahr später wurde diese Fläche verdoppelt. Regelmäßig werden hier die neuesten Trends in der Badsanierung gezeigt. Verdoppelt hat sich auch die Belegschaft. Hatte Vater Blechner Hubert Fuss vier bis fünf Beschäftigte, gehören heute acht Mitarbeiter dazu. Verändert hat sich auch das Aufgabenfeld. "Heute sind wir fast ausschließlich in der Badgestaltung und Badkomplettsanierung beschäftigt. Wir gestalten und sanieren jährlich circa 50 Bäder", sagt Regina Fuss. Wichtig ist Harald Fuss (63) sein Wissen und Können an die Jugend weiterzugeben. Insgesamt hat der gelernte Blechner und Gas- und Wasserinstallateur-Meister acht Azubis ausgebildet, derzeit zählt auch ein Lehrling zu den Mitarbeitern.

Vor drei Jahren ist Schwiegersohn Daniel Fuss (29) ins Unternehmen eingestiegen. Durch seine Kenntnisse im Holzbereich konnte das Unternehmen seine Kompetenz auf diesem Sektor erweitern. Derzeit bereitet sich Zimmermann Daniel Fuss auf seine Meisterprüfung vor und bildete sich in der Geschäftsführung weiter. Nach seinem Abschluss werden Regina und Harald Fuss nach und nach die Geschäftsübergabe an die kommende Generation in die Wege leiten.