Löffingen-Bachheim. Der Fahrer eines Traktors mit Anhänger befuhr am Montag gegen 20 Uhr die Kreisstraße von Seppenhofen kommend Richtung Bachheim. In einer lang gezogenen Rechtskurve, kurz vor Bachheim, kam er auf Grund von Unachtsamkeit nach rechts in den Grünstreifen. "Beim Versuch den Traktor mit Hänger wieder auf die Fahrbahn zu lenken, schaukelte sich der Anhänger auf und der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Gespann", schilderte ein Polizeisprecher. Im Anschluss kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und fuhr einige Meter die Böschung hinauf. Hierbei verkeilten sich die Zugmaschine und der Anhänger derart, dass das Gespann mittels zwei weiteren Traktoren auseinandergezogen werden musste. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Die Feuerwehr Bachheim übernahm die Brandsicherung und die Sperrung der Kreisstraße während der Unfallaufnahme. Da eine größere Menge Getriebe- und Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen war, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden.