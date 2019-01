Löffingen Musikgenuss in der Fridolinkirche

Jürgen Messerschmid, der auch als DJ und Mann am Mischpult auftritt, hatte die jungen Damen nach Reiselfingen gebracht. Ein wahrer Glücksfall, wie sich schnell zeigte. Sinnika Kimmich, Karolin Schork (Odenwald) und Sarah Limberger (Grüningen) haben sich während ihres Musikstudiums in Trossingen kennengelernt.

Obwohl alle im Berufsleben stehen, treten sie immer wieder gemeinsam auf, um kurzweilige Konzertabende mit Werken von der Klassik bis in die Moderne zu präsentieren, wie in der Reiselfinger Kirche. Die Kirche war in ein Lichtermeer getaucht, was zur einmaligen Atmosphäre beitrug.

Die drei Frauen sangen und spielten sich sofort in die Herzen des Publikums. Mit ihren großartigen Stimmen, dazu mit der Oboe (Kimmich), Orgel (Schork) und Saxophon (Limberger), führten sie durch die Welt der Musik. Geistliche Gesänge aus den verschiedenen Zeitepochen, barocke Instrumentalwerke von Antonio Vivaldi und Tomaso Albinoni bis zu ihren eigens arrangierten Stücken der Jazz- und Popularmusik, umfassen das Repertoire des Trios. Ergänzt wurde dieses besinnliche Konzert durch tiefsinnige Texte. Voll besetzt war die Kirche und das begeisterte Publikum geizte nicht mit Applaus.