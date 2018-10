Löffingen Musiker widmen sich Thema Frieden

Löffingen. Nach diesem musikalischen Feuerwerk am Sonntag, 4. Novmeber, können die Kunstkalender erworben werden.

Die Stadtmusik Löffingen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bürger mit ihrer Musik zu erfreuen, aber auch zum Nachdenken aufzufordern. Gerade die Kirchenkonzerte, die in einer Zeit des Gedenkens liegen, greifen auch kritische Themen auf. Das Thema Frieden spiegelt sich in der Musik wider in großen Werken und verschiedensten Klängen. "Musik des Gedenkens und Nachdenkens über Krieg und Frieden in der Vergangenheit und Gegenwart zeigt sich im diesjährigen Kirchenkonzert", sagt Epple.

Großartige Tondichtungen werden das Gotteshaus ertönen lassen, aber auch die verschiedensten Klangteppiche. Eine beeindruckende emotionsgeladene Komposition ist die "Hymne an die Gefallenen" aus dem mit einem Oscar gekrönten Film "Der Soldat James Ryan". Auch die Filmmusik des mehrfachen Oscar- und Grammy-Gewinners John Towner Williams wurde für den Oscar und Golden Globe Awards nominiert. Paul Lavender John Williams hat daraus ein eindrucksvolles Werk mit Blech-, Streich- Instrumenten geschaffen. Ebenfalls in die Oberstufe einzuordnen, allerdings noch etwas länger, ist das Konzertwerk "Kaddish" von William Francis McBeth, ein vertontes jüdisches Gebet für einen Verstorbenen. Ein wunderbarer Klangteppich, der wie die Seele zum Himmel steigt. Es folgt "Eternal Father, Stron to Save", die Hymne, die vor allem mit den USA in Verbindung gebracht wird. Den Blechbläsern ist die dreisätzige Suite von Orlando die Lasso vorbehalten, eine bekannte Barock-Komposition. Voller Energie und Lebensfreude ist "Jubilance" von James Swearingen. "La Paix" ist der III. Satz aus der grandiosen Feuerwerksmusik von Händel, mit welcher der die Stadtmusik das Publikum begeistert hat. An den Schluss setzt Thomas Epple die "Pacem" die Hymne für den Frieden von Robert Spittal. Eine musikalisch inspirierende Arbeit mit einem emphatischen Höhepunkt.