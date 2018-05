Löffingen Musik spiegelt Wutachschlucht wider

Löffingen-Göschweiler. Schon alleine der Auftritt der Bläserjugend, hier hatte Dirigent Jens Heringshausen ein abwechslungsreiches geschmackvolles Programm zusammengestellt, wäre für die Zuhörer ein akustischer Leckerbissen geworden.

Der Höhepunkt dieses Konzerts war der Auftritt von Tobias Wehrle mit seinem Marimbaphon und der Bläserjugend. Dieser moderne imposante Stil war mehr als beeindruckend. Um gemeinsam diesen Klangteppich des Marimaphons, der einen ungewöhnlichen Elektronik-Sound aufwies, zu präsentieren, hatte der Göschweiler Komponist Gottfried Hummel Stücke aus dem Projekt "Impressive Path" für die Bläserjugend arrangiert. Dirigent Jens Heringshausen hatte für diesen Part die Kapelle um ein Keyboard und Waldhörner erweitert. Diese gefühlvolle und klangvolle Musik spiegelte die facettenreiche Wutachschlucht in einer besonderen Art und Weise wider.

Das Programm führte die Gäste von dem Werk "Ode an die Freude", über die Konzertwerke "Highland Cathedral" und "Where Eagles Soar" zu Michael Jacksens "Heal the World". Die Anregung, an die Nachsorgeklinik Katharinenhöhe zu spenden, hatte die Musikerin Nadine Dresel, die dort ein Praktikum absolvierte. Die Vorsitzende der Bläserjugend, Hanna Albert, appellierte an die Besucher zugunsten der Rehabilitationsklink ordentlich zu spenden. "Wir sind sehr stolz auf unsere Jugend, die so ein Konzert auf die Beine stellt", würdigten Ortsvorsteher Manfred Furtwängler und Bürgermeister Tobias Link das Engagement.