Löffingen Musik, Comedy und Zeitgeschichte

Zahlreiche interessante Geschichten, untermauert mit alten Fotos, sorgte beim Publikum für Staunen und viel Gelächter, als er längst Vergessenes wieder aufleben ließ.

Funnymoon: Comedy war beim Neustädter Duo Funnymoon angesagt.

Uli Kaiser und Markus Gebhart aus Neustadt gaben auf der Bühne den typischen Mann-Frau-Alltag wieder, gespickt mit allen so wichtigen Vorurteilen in einer höchst vergnüglichen Art präsentiert. Ist doch klar, die Frau sagt nein und meint ja. Dass Frauen nicht Auto fahren können – wer hätte es gedacht? Dabei ist nur ein Tennisball in der Garage am Blechschaden Schuld, wie die beiden Spaßmacher zeigten.

De Schwö: Thomas Schwörer alias "De Schwö" ist auf der regionalen Kleinkunstbühnen kein Unbekannter. Er war nicht nur Anheizer in Reiselfingen, er setzte sich mit seinem alemannischen Dialekt auch gekonnt selbst in Szene. Er ist Comedian und Musiker zugleich, dazu ein eingefleischter Bubenbacher.

FaSaMu: Hinter diesem Namen stehen die "Fasnet-Samschdig-Musiker". Ihr Kennzeichen ist fetzige Gaudi-Musik, die niemand auf den Stühlen sitzen lässt, dazu tragen sie Strohhüte und knallgelbe Sonnenbrillen. Schon ihr Auftritt war etwas Besonderes, denn sie kamen aus allen Ecken, um sich durch die mit 180 Besuchern besetzte Halle musikalisch zur Bühne zu schlagen.

Das Jubiläumsjahr anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung Reiselfingens vor 800 Jahren zeigte Reiselfingen als gut funktionierenden und intakte Dorfgemeinschaft. Ein weiterer Höhepunkt im Festreigen des Jahres 2018 war die Bunte Bühne und auch hier hatten die Verantwortlichen voll ins Schwarze getroffen. Dabei überließ des Festkomitee nichts dem Zufall. So wurde die Bühne seitlich in die Halle verlagert, so dass die Distanz zwischen Publikum und Künstler verkürzt wurde. Auch die Bestuhlung war sehr rustikal, die Bewirtung war mit Wurstsalat und Brägele ganz auf die 800 Jahre abgestimmt.