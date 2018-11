Löffingen Motto: "Was in Löffingen geschah"

Es war eine Premiere für Narrenvater Sven I, der passende zum Nieselregen den Spruch hatte. "S`rengelet, s`bengelet, de Schultes huckt im Fass. Und wenn er nimmi usi kunnt, no wird er pfletschi nass". Doch ein echter Narr lässt sich vom Regen nicht abhalten und so warteten geduldig die Vielzahl der Narren, vor allem der Narrensamen, auf das Motto "Was in Löffingen geschah in 1200 Jahr'". Der große Applaus zeigte, dass die Löffinger Narren damit mehr als zufrieden waren. "Ich hätte auch das andere Motto gut gefunden", lachte verschmitzt Ehrennarrenrat Rudolf Gwinner: "Im Gwinner Rudolf si Denkmal stot no nit am rechte Fleck, drum muss des Siegesdenkmal weg".

Während das närrische Publikum am Hexenwagen bei Glühwein sich schon einmal die ersten Gedanken zum Fasnsetmotto 2019 machte, verkündete Sven I die Fastnachtstermine.

"Nur noch 109 Tage, dann isch Schmotzige Dunschdig", so die hoffnungsvolle Botschaft. Traditionell beginnt die Schwäbisch-Alemannische Fasnet an Dreikönig, so auch in Löffingen mit der Narrenversammlung in der "Linde". Im Januar sind die Löffinger beim Narrentreffen in Hirrlingen, am 2. Februar findet der Guggiball in der Drei-Schluchten-Halle in Bachheim statt und am 3. Februar geht es zum Umzug nach Lenzkirch. Spannend wird es am 8. Februar, wenn Brauchtumsbeauftragter Matthias Wider einen Vortrag zum Thema "Die Löffinger Fastnacht -Kulturgeschichtliche Überlegungen zum Sinn und Unsinn" hält. Dann geht es Schlag auf Schlag, mit dem Öschabend am 16. Februar, dem Schmotzige Dunschdig am 28. Februar, dem Hexenball am 2. März, dem Fasnet-Mändig-Umzug am 4. März und der Kinderfasnet am 5. März.