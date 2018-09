Löffingen Motoren der Enduros dröhnen

Löffingen (gb). Nun dröhnen sie wieder, die Motoren der Enduros, wenn es am Samstag, 15. September, und am Sonntag, 16. September, über die Rennstrecke im Stettholz in Löffingen geht. Ein Spektakel für die Zuschauer, wenn mutige Fahrer über die Runde mit den spektakulären Hindernissen brettern.