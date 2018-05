Löffingen Mittelalter-Spektakel als Höhepunkt

Nicht nur die Akteure sollten sich an diesen drei Reiseflinger Festtagen im mittelalterlichen Gewand präsentieren. "Auch die Gäste sollen mittelalterlicher Kleidung anlegen", sagt Jens Fischer.

Gleich elf Marktstände werden mit mittelalterlichen Genüssen verwöhnen. An diesen Ständen gibt es natürlich Met, Most, Bier und viele antialkoholische Getränke. Nicht in Gläsern wird ausgeschenkt, sondern eigens Krüge mit Logo besorgt. Auch das Essen ist dem Mittelalter angepasst, vom Ochs am Spieß bis zu süßen Waffeln. Hinzu kommen noch Schmuckhersteller, Münzpräger oder Hersteller von Trinkhörnern.

■Das Mittelalterspektakel beginnt am Freitag, 6. Juli, um 18 Uhr mit verschiedenen Aufführungen auf der Bühne und einer Feuerschau. Der Samstag, 7. Juli, startet um 13 Uhr mit Live-Auftritten. Der Höhepunkt ist die Aufführung des Schauspiels "Der Schimmelreiter" um 22.30 Uhr. Die Eröffnung am Sonntag ist um 10.30 Uhr mit einem Umzug durch Reiselfingen geplant, dazu gibt es bis zum Festausklang um 18 Uhr Auftritte am laufenden Band.