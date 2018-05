Löffingen Mit Stelen ins Buch der Rekorde

Erfreulich ist der Zuwachs in Reiselfingen. Hatte man 1987 noch 507 Bürger, so ist die Zahl auf 572 gestiegen, nach einem Hoch im Jahr 2012 von 580 Personen. Ortsvorsteher Martin Lauble informierte ferner über die neuen Baulandpreise, die seit März gelten. Derzeit kostet der Quadratmeter in Reiselfingen 70 Euro, hinzu kommt die Erschließung in Höhe von 25 Euro. Für Einheimische gebe es Abschläge, die auf der Löffinger Homepage im Internet zu finden seien. Dies sei eine Steigerung von 13 Prozent. "Wir dürfen die Grundstücke nicht unter dem Bodenwert verkaufen", sagte Lauble.