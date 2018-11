Löffingen Luzia Nägele übernimmt die Finanzen

"Die westlichen Landfrauen retten die Welt", so habe der Dalai Lama in Europa verkündet, nun gelte es diesen Frauenblickpunkt zu verstärken, so die Bezirks-Beisitzerin Isabella Olveira-Müller.

Die Landfrauen selbst bringen sich vielfach in die Gesellschaft ein, wie die Vorsitzende Edeltraud Trenkle und Schriftführerin Kathrin Bier deutlich machten. Nicht nur ihre Backkunst ist an den Städtelfesten und Nikolausmärkten beliebt, sie bestechen auch durch ihre Kreativität und soziales Engagement. "Wir sind wie eine große Familie und doch für alle offen", sagte die Vorsitzende bei der gut besuchten Versammlung. So mancher Tisch und Stuhl musste im Dorfcafé zusätzlich aufgestellt werden.

Die 64 Mitglieder erlebten ein abwechslungsreiches Jahresprogramm und dürfen sich auch wieder über viel Interessantes im neuen Vereinsjahr freuen, zumal die Kasse von Corina Ganter trotz der 500 Euro Spende an das Kinderhospiz noch ordentlich gefüllt ist. Kulturell sind die Landfrauen in Löffingen aktiv und bereichern durch ihre Landfrauenfasnet auch die Fastnachtskultur. Traditionell gehören auch die Maiandacht im Schneekreuz und die Rosenkranzandacht in der Schillingskapelle, musikalisch begleitet von Waldemar Zepf und Ingrid Fromm, zum Jahresprogramm.