Löffingen Löffinger Volleyballer sind auf Youngstars angewiesen

Derzeit trainieren sieben Mädchen und zwölf Jungen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren beim VCL. Erfreulicherweise gehören zu den eifrigsten Trainingsbesuchern zwei Flüchtlinge aus Afghanistan. Dass die Jugendlichen Pritschen und Baggern können, zeigten sie beim Löffinger Beachturnier im Waldbad und beim Stadtturnier in Donaueschingen. Diese Freude am Spiel, dem Trainingsfleiß und nicht zuletzt auch dem guten sportlichen Fortschritt lässt das Team um Martin Schreiber hoffen, dass die Youngstars die Oldstars retten könnten. "Wir werden mit den Jugendlichen sprechen und ihnen anbieten, in der Mannschaft der Oldstars regelmäßig mit dabei zu sein." Falls dies gelinge könnte die Mannschaft in der Freizeitrunde wieder mitspielen. Bis jetzt wurde sie nicht angemeldet, da in der vergangenen Saison gleich drei Spiele abgesagt werden mussten. Allerdings zeigten die Löffinger bei den Spielen, dass sie sehr gut mithalten können und dies obwohl es immer wieder neue Mannschaftszusammensetzungen gab. Für die Mannschaftsführerin Verena Müller eine frustrierende Aufgabe.

Dass der Volleyballclub nicht nur sportlich aktiv ist, sondern auch die Kameradschaft pflegt und sich sozialen Aufgaben wie der Öschputzete stellt, zeigte der Bericht von Dieter Köpfler. Der sportliche Höhepunkt war das Beachvolleyballturnier im Waldbad mit acht Teams. Ein Minus in der Kasse legte Silke Wetterer der Versammlung vor, geschuldet auch von der Anschaffung von Trikots und Trainingsjacken für die Jugend. Sehr gut gelingt die Kooperation Schule Verein, die sich im Jugendtraining zeigt.

Zügig verliefen die Neuwahlen. Wiedergewählt wurden Vorsitzender Martin Schreiber, Stellvertreterin Sabine de Roso, Schriftführer Dieter Köpfler, Kassier Silke Wetterer und die Beisitzer Ingrid Linsin und Andrea Burger. Demnächst wird der Vorstand das Beachvolleyballturnier im Waldbad am 11. August organisieren.