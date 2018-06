Löffingen Löffinger Tischtennisclub lebt Inklusion vorbildlich

Löffingen (gb). Ein gutes Beispiel gelungener Inklusion ist der Tischtennisclub (TTC) Löffingen. Die beiden Mitglieder mit Handicap Sven Adolfsen und Joel Bergmeister fühlen sich hier richtig wohl und aufgenommen. "Wir lieben Tischtennisspielen und sind hier richtig glücklich", sagte Sven Adolfsen bei der Hauptversammlung. "Es macht richtig Spaß", ergänzte Joel Bergmeister. Beide boten spontan an, sich auch arbeitstechnisch einzubringen, steht doch das Städtlefest vor der Tür. Bürgermeisterstellvertreter Dieter Köpfler sprach von einer gelungenen Inklusion, "hier wird Sport Hand in Hand betrieben, ein tolles, nachahmenswertes Beispiel", sagte er. Für den Vorsitzenden Dominik Urban und Stellvertreter Jens Hauger ist die Inklusion dieser beiden Jungs mit Handicap selbstverständlich. "Wir lieben alle das Tischtennisspielen und dies verbindet uns", sagte Urban. Auch die Jugendlichen, so Jugendleiter Werner Beha, hätten keine Berührungsängste. "Da wird einfach der Schläger in die Hand genommen und eine Runde gespielt", so Beha.