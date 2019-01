Löffingen Löffinger Laternenpost will gefüttert werden

Das erste Narrenheft – es ist in der Zunftstube aufbewahrt – stammt aus dem Jahr 1926. Es hatte den Titel "Der Löffinger Hansele". Früher, informiert Fasnetexperte Rudolf Gwinner, war es üblich, die Begebenheiten in Hansele-Sprüchle zu verwandeln oder mit einer Schnitzelbank Närrisches zu verbreiten. Erst Ende der 1960er Jahre erschien das Löffinger Narrenblättle "Laternenpost" kontinuierlich. Seither ist dies weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und wird vielerorts schon erwartet.

Die Hästräger gehen am Samstag, 23. Februar, auf Tour in Löffingen und bis Bonndorf, um die Laternenpost zu verkaufen. Am Montag, 25. Februar, ist sie dann bei Blumen Steinhart, Zigarren Vogt, Schreibwaren Hauser, Café Fuß, Schumacher Scholz, Metzgerei Butsch, Friseursalon Hofmeier, Autohaus Burger und Kaufhaus Ketterer-Rießle in Unadingen erhältlich.

Doch zuvor gilt es für das Redaktionsteam, Narrenbeiträge zu sammeln. Deshalb appelliert Franz Scholz an alle Bürger und Vereine, alle ungewöhnlichen und lustigen Erlebnisse und Ereignisse aufzuschreiben und für die Laternenpost zur Verfügung zu stellen.