Löffingen Löffinger 70er feiern fröhliches Wiedersehen

Zwei Tage, zwei große Höhepunkt und eine ganze Menge Spaß und ein großes Paket an Erinnerungen kennzeichneten dieses Alterstreffen.

Natürlich wollte man das sanierte Rathaus besuchen, und Altbürgermeister Norbert Brugger und Stadtrat Werner Adrion hatten die Löffinger Rathausgeschichte für ihre Schulkollegen parat, als in Löffingen noch der Kornmarkt war, als die Schule hier untergebracht war und auch die Lehrerwohnung. Der alte Tresor, der jetzt wieder sichtbar ist, erinnert an die Volksbank, die hier ebenfalls stationiert war. Nicht schlecht staunten vor allem die ehemaligen Löffinger, wie hier die ursprüngliche Bausubstanz neu in den Fokus gerückt wurde, über das tolle Trauzimmer mit dem alten Holzrad und auch der große Sitzungssaal, der einmalig die Verbindung zwischen Alt und Neu unterstreicht.

Rolf Imbery war der älteste Sohn der Familie, die von 1953 bis 1958 die Metzgerei Butsch vom Metzgermeister und Eigentümer Willy Butsch gepachtet hatte. Noch lebhaft erinnerten sich die Schulkollegen an diese Zeit, bevor die Familie nach Merdingen zog, um dort ein Café und einen Wirtschaftsbetrieb aufzubauen. Immer wieder zog es Löffinger zu den Imberys, die aktiv in den Vereinen und besonders an der Fastnacht engagiert waren.