Löffingen Löffingen will Fairtrade-Siegel

In Löffingen setzt sich diese Lenkungsgruppe aus Karlheinz Rontke als Vertreter der Stadt, Iris Hasenfratz als Vertreterin des Einzelhandels, Kathrin Reppel-Knöpfle als Vertreterin der Kirchen, Irmela Herrenbrück als Vertreterin des Weltladenvereins, Andrea Wölfle als Vertreterin von "Eine Welt" und Ewald Langenbacher als Vertreter der Zivilgesellschaft zusammen. Darüber hinaus setzt das Fairtrade-Siegel voraus, dass in lokalen Einzelhandelsgeschäften, bei Floristen sowie in Cafés und Restaurants mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten werden. Auch in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen sollen Produkte aus fairem Handel Verwendung finden. Zu den Aktionen, die die Fairtrade-Lenkungsgruppe in Löffingen initiiert hat, zählen unter anderem die Bio-Brotbox, die Erstklässler zum Schuljahresbeginn erhalten, das "faire Frühstück" und der "Banana Fair Day", an dem fair gehandelte Bananen verkauft werden. Kooperationen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung gibt es mit den drei Löffinger Schulen und der Grundschule Bachheim-Unadingen.