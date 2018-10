Löffingen Liberale schauen auf 40 Jahre zurück

Der Blick in die 40-jährige Geschichte der FDP lässt staunen: So stellt der Ortsverband nicht nur die zweitgrößte Fraktion im Löffinger Gemeinderat hinter der CDU, sondern gehört auch zu den Hochburgen der Landes-Liberalen. 1968 zog der Göschweiler Bürgermeister Ernst Rudigier in den baden-württemberigschen Landtag ein. Kreisräte des Ortsverbandes waren Edmund Laufer, Ernst Rudigier aus Göschweiler, und Ekkehard Marx aus Unadingen und seit 2004 Rudolf Gwinner. Vieles wurde von den Liberalen im Kreistag und im Gemeinderat angestoßen, zuletzt die Elek­trifizierung der Höllentalbahn.