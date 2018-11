Löffingen Leichtathleten feiern Geburtstag

Am Samstag, 24. November, feiert die Leichtathletikabteilung ab 18 Uhr in der Drei-Schluchten-Halle in Bachheim ihr 50-jähriges Bestehen. Auf dem Programm stehen ein Rückblick sowie Ehrungen langjähriger Mitglieder.

Doch es sind auch 50 Jahre Ottmar Heiler, der aus der Abteilung einen erfolgreichen Leistungs- und Breitensportbereich geschaffen hat. Zwar hat die Leichtathletik im Turnerbund schon viele Jahre zuvor eine Heimat gehabt und war sportlich aktiv und sehr erfolgreich. So wurde 1959 der erste Werfertag in Löffingen durchgeführt, 1962 die Kreismeisterschaft, 1967 hatte man mit Wolfgang Seidenberg den ersten Badischen Meister und 1967 das erste Schwarzwälder Alterstreffen.

Mit der Gründungsversammlung am 7. März 1968 im Gasthaus "Linde" bekam die Löffinger Leichtathletik einen wesentlichen Schub. Als Abteilungsleiter wurde Hans Hasenfratz, Stellvertreter Fritz Sibold, Schriftführer Ottmar Heiler, Kassierer Josef Beha, Sportwart Waldemar Zepf, Schülerwart Heinz Egle, Kampfrichter-Obmann Alfons Schlenker, Gerätewart Paul Heizmann und als Beisitzer Lothar Zepf gewählt.