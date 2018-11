Löffingen Laternenumzüge zu Sankt Martin

Am Montag, 12. November, feiert der Kindergarten Pusteblume in Reiselfingen St. Martin mit dem Gottesdienst um 17 Uhr. Dieser wird von den Kommunion- und Kindergartenkindern gestaltet. Die Jugendmusik Reiselfingen begleitet im Anschluss den Umzug durch den Ort bis zum Feuerwehrhaus, wo die Martinsbrezeln und Punsch warten. Das Kindergartenteam bittet, keine Fackeln mitzunehmen.

Am Montag, 12. November, steht St. Martin in Göschweiler auf dem Plan. Die Kirche ist um 17.30 Uhr mit einem kleinen Programm von den Kindern. Der Umzug durch den Ort wird von einem Pferd mit St. Martin angeführt und dem Göschweiler Musikverein. Der Abschluss findet in der Bürgerhalle statt.

Start des Laternenumzugs in Unadingen ist um 17.30 Uhr am Montag, 12. November. Treffpunkt ist der Kindergarten, auch für die Krabbelgruppe. Nach dem Laternenumzug geht es zurück auf die große Wiese hinter dem Kindergarten. Dort am Martinsfeuer werden Martinslieder gesungen. Für die Stärkung sorgen die Alt-Herrenfußballer.

Auch in Bachheim wird St. Martin gefeiert. Am Sonntag, 11. November, treffen sich die Kinder und Erwachsenen um 17.30 Uhr in der Kirche. Dann geht es mit den Laternen durch den Ort. Abschluss ist im Narrenhisli bei Wurst und Wecken.