Löffingen Landfrauen tischen auf

Vom selbst gebackenen Brot und Brötchen über Hefezopf, hin bis zu selbst gemachten Brotaufstrichen, Marmelade, Gelee, Honig oder Müsli reicht das Angebot. "Es wird sogar eine Müsli-Bar mit frischem Obstsalat aufgebaut mit unterschiedlichen Varianten", informiert Monika Mayer. Wie es sich für die Landfrauen gehört, ist Selbstgemachtes in allen Varianten kulinarisch zu erleben. Da wird eingekocht und gebacken, die entsprechenden Küchengeräte stehen derzeit nicht still. "Selbst am Frühstücktag sind diese im Einsatz für frische Weckle oder ein besonders Leckerle", wie die Vorsitzende Gabi Müller verspricht. Im vergangenen Jahr waren es Pancakes mit Ahornsirup. "Wir legen viel Wert auf regional, saisonal, aber auch bio und fair", informiert die Vorsitzende. Dabei unterstützt und fördert man die regionale Landwirtschaft ebenso wie die regionalen Geschäfte, aber auch der Gedanke von Fairtrade und Tierschutz ist bei den Landfrauen verwurzelt. So gibt es Göschweiler Käse, Wurstwaren, Milchprodukte, Säfte einer Mosterei, Eier und Eierprodukte von freilaufenden Hühnern, Kaffee nur aus dem Fairtradehandel, Bioobst, beim Einkaufen wird auch der Rötenbacher Dorfladen unterstützt.

Gekocht und gebacken wird meist zuhause, gelegentlich auch im Landfrauenraum, doch geschmückt wird die Bürgerhalle vom Team um Gabi Müller. Herbstlich soll die Halle erscheinen und zu einer gemütlichen Atmosphäre einladen. Nicht nur am Herd, sondern auch da zeigen die Landfrauen ihre Kreativität und den Ideenreichtum.

Das Landfrauenfrühstück ist am Sonntag, 25. November. Geöffnet wird die Bürgerhalle um 9 Uhr. Anmeldungen sind erforderlich bis Freitag, 16. November, bei Monika Mayer unter Telefon 07654/770 07 oder E-Mail moni.mayer@kabelbw.de.