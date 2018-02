Löffingen Landfrauen kommen mit eigenem Bus

Die kurvenreiche Straße durchs Ösch erheiterte ebenso wie der kritische Blick der Landfrauen im Löffinger Ösch. "Die Reiselfinger spielen total verrückt und stellen überall Bauschilder (Stelen) zum Jubiläum auf". Ärger gab es in Bachheim "kein geöffnetes WC", in Unadingen schätzt man Bodensee-Alemannisch, Dittishausen hat glücklicherweise jetzt die Weiler Kapelle, dafür wartet Seppenhofen immer noch auf einen Ortsvorsteher. "Am besten ist es doch in Göschweiler", so die Erkenntnis.