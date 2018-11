Löffingen Kunstjahr endet mit Ausstellung

Löffingen. Traditionell wird der Volkstrauertag in Löffingen als Tag der Begegnung gefeiert, in dessen Mittelpunkt die Gemeinschaftsausstellung des Kunstvereins steht. Mit dieser Gemeinschaftsausstellung im Gebertsaal neigt sich auch das Kunstjahr zu Ende. Doch zuvor erwartet die Gäste am Sonntag, 18. November, noch ein echter Kunstgenuss. 13 Künstler werden hier ihre neusten Werke präsentieren. Ein Forum für elf Künstler des Kunstvereins Löffingen, um Malerei, Grafik, Fotografie oder Skulpturen der Öffentlichkeit vorzustellen.