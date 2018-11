Löffingen Kundenpotenzial stärker nutzen

Der Betriebszweig Bäder bleibt der große Verlustbringer in der Bilanz der Stadtwerke. Sie haben im vergangenen Jahr ein Minus von 413 400 Euro eingefahren, wovon rund 189 000 auf das Waldbad Löffingen und rund 187 000 Euro auf das Hallenbad Dittishausen entfielen. Beim Waldbad stehen Erlöse von rund 63 000 Euro – davon rund 59 600 Euro aus Eintrittsgebühren – Aufwendungen von rund 252 000 Euro gegenüber.

Mit Blick auf die Bereitstellung von Infrastruktur für die Löffinger Bevölkerung seien die Stadtwerke von entscheidender Bedeutung, betonte Bürgermeister Tobias Link. Die Stadtwerke könnten, so Link weiter, auf Dauer nur dann Bestand haben, wenn die Bürger das Leistungsangebot möglichst umfangreich in Anspruch nähmen. Kundenpotenzial, das es noch zu heben gilt, sehen Bürgermeister und Gemeinderat vor allem in den Bereichen Stromversorgung, Nahwärme und Breitbandversorgung. Mit Blick auf die Stromversorgung will man in den Ortsteilen Reiselfingen, Göschweiler und Bachheim verstärkt Kundenwerbung betreiben. Mit Infoveranstaltungen und Flugblättern, in denen auch auf die Funktion der Stadtwerke für die Versorgung der Einwohner eingegangen wird, ließen sich nach Ansicht der Stadträte Georg Mayer (SPD) und Manfred Furtwängler (CDU) neue Stromkunden gewinnen. Was die Breitversorgung anbelangt, sei es überaus wichtig, dass möglichst viele Löffinger zum Anbieter Stiegeler wechseln, erklärte Bürgermeister Link.