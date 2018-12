Löffingen Kulturbus startet

Für lediglich zwei Euro fährt Bauer entweder mit dem großen Reisebus oder auch mit dem Taxi vor. Der Start mit dem Kulturbus ist am 26. Januar, hier geht es zu Christina Rommel in die Klosterschür Wutöschingen zu "Schokolade – das Konzert". Am 16. Februar heißt es beim Folkreff in Bonndorf "Magic of Santana", bevor es am 9. März erneut nach Wutöschingen geht. Dort gastieren die Musikerinnen Julia Games Martin und Ariane Müller mit dem Programm "Suchtpotential Eskalatiooon".

Tobias Hauser lädt am 22. März ins Kulturhaus nach Schluchsee zur Bildershow "Kuba zwischen Traum und Wirklichkeit" ein. Viel zu lachen gibt es am 12. April bei Schwertgosch Oliver Tissot mit seinem "Exquisiter Lachverstand" in Bonndorf.

Als letzter Termin steht Löffingen auf dem Programm, am 17. Mai heißt es "Heiteres aus 100 Jahren deutscher Sprachkultur mit Carsten Dietrich und Konstantin Schmidt.