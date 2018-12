Löffingen Krippen im Zentrum

"Es sind nicht die Geschenke, welche Weihnachten ausmachen, sondern mit dem Herzen zu sehen", so die Botschaft in den Kirchen. Ein Dach über dem Kopf zu haben, jeden Tag etwas zu essen und vor allem Frieden, ist heute nicht mehr eine Selbstverständlichkeit. In den gut besuchten Kirchen kam diese Weihnachtsbotschaft gut an, auch die Friedenslichter, welche die Kinder mit nach Hause nehmen durften, setzten dieses Zeichen.

Begleitet wurden die Kinderkrippenfeiern durch musikalischen Beiträge. Im Einsatz waren über 100 Kinder. Die Krippenfeiern wurden als Familiengottesdienste gestaltet, in denen die Gläubigen mit zahlreichen Weihnachtsliedern mit eingebunden waren. An Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag waren es die Kirchenchöre, Musikkapellen und Männergesangvereine, welche die Festgottesdienste bereicherten.