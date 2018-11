Löffingen Krimiwanderung erst im Januar

Löffingen-Dittishausen. Die Leichen werden in Dittishausen nicht im November entdeckt, sondern erst im Januar, wenn es mit der Krimiautorin und dem Veranstalter, dem Verkehrsverein, auf die mehrtägige Krimiwanderung geht. Der Grund: zu wenig Anmeldungen. "Da unser Konzept natürlich mit den Vereinen und der Gastronomie aufgebaut ist, konnten wir nicht bis zum letzten Moment abwarten – da die Gastgeber ja auch planen müssen, konnten wir nicht so flexibel sein", so Jessica Scherzinger.