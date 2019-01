Löffingen Königin legt 319 Kilometer zurück

Der Schwarzwaldverein Löffingen bietet weitaus mehr als Wandern, es sind Ausflüge in die Geschichte, Natur, Kultur, Geologie und Heimatkunde. Nicht zu vergessen ist die soziale Komponente, welche den Verein ausmacht. "Wir sind wie eine große Familie" informiert Vorsitzender Karlheinz Rontke. Dies ist unerkennbar und gilt auch für Gäste, die gleich aufgenommen werden. So wundert es nicht, dass 48 Wanderer aus 14 Ortsgruppen sich 2018 den Löffinger Wanderfreunden angeschlossen haben. Die Jahresbilanz von Wanderwartin Rita Bölle zeigte allerdings noch mehr. "Wir haben ein schönes und erfolgreiches Wanderjahr erlebt mit 25 Wanderungen bei 31 Wandertagen", so Rita Bölle. Die Gesamtstrecke von 358 Kilometern legten 509 Teilnehmer in 13 Halbtags- und zwölf Ganztagstouren zurück. Im Schnitt wanderten pro Wandertag 17 Wandrer mit,

Das attraktive und moderne Wanderangebot zeichnet den Ortsverein Löffingen aus, hier insbesondere die Wanderwartin Rita Bölle, die von Monika Rouxel und Ursula Vogt unterstützt wurde. Schon der Blick auf die Fotos lädt zum Wandern ein. Zahlreichreiche Anekdoten erlebte die große Wanderschar beim Abschluss. Nach der Diashow und der Wanderkönigin-Auszeichnung nahmen Dieter Vierlinger die Gitarre in die Hand und die Mitglieder ihr Liedbuch, denn die Löffinger sind auch als geübte Sänger bekannt. Der Schwarzwaldverein Löffingen engagiert sich auch im Naturschutz und in der Heimatpflege. Am 25. Januar lädt der Schwarzwaldverein zum Spieleabend um 19 Uhr ins Dorfcafé nach Seppenhofen ein.