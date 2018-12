Löffingen Klangerlebnis zum Stadtjubiläum

Bei den Wahlen wurde einstimmig die 53-jährige Lucia Wider aus Unterbränd als neue Kassiererin gewählt. Sie ist Sängerin aus Leidenschaft, war 1994 erstmals als Projektsängerin in Löffingen, engagierte sich als Sopranistin in Unterbränd und auch beim Jazz-Rock- und Swingchor in Freiburg. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender Thomas Haag, Schriftführerin Luzia Vogelbacher und Beisitzerin Gerlinde Scholz.