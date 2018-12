In einem familiären Rahmen, gepaart mit einem ansprechenden Unterhaltungsprogramm, feierte die Grundschule Bachheim/Unadinggen in der Drei-Schluchten-Halle das Adventsfest. Hierzu präsentierten die Kinder ein kleines weihnachtliches Programm, bei dem so manches Talent entdeckt wurde. Kräftiger Applaus war der Lohn für ihren herzerfrischenden Auftritt. Rektorin Susanne Marx blieben letztlich noch Dankesworte an das Kollegium und das Elternbeirats-Team, die zum Gelingen des Nachmittags beitrugen. Foto: Privat