Löffingen Katzenschwemme macht Sorgen

So fand ein junges Paar eine angefahrene Katze am Straßenrand, und eine ältere Dame nahm sich einer älteren kranken Katze an, die auf dem Parkplatz hin und her irrte. "Mittlerweile haben wir über 40 Katzen im Tierheim, mehrere sind noch bei Familien untergebracht", informiert Carola Hannes.

Die meist jungen und kranken Tiere kommen nicht nur aus Löffingen, sondern auch aus Dillendorf, Neustadt, Jostal oder Eisenbach. "Dies alles müsste nicht sein, wenn die Katzen kastriert würden", empört sich Carola Hannes, deren jahrelanger Appell derzeit wohl nicht greift. Die jungen Katzen brauchen Nahrung, haben sehr oft Katzenschnupfen, sind verwahrlost oder sind krank, bevor sie ins Tierheim gebracht werden.

Die Tiere brauchen Hilfe, auch tiermedizinische. Das alles kostet Geld. Dieses Geld sammeln die Tierschützer vor allem durch die Flohmärkte.